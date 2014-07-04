Порошенко обіцяє: більше ніякого одностороннього припинення вогню

Про це він сказав під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій у п’ятницю, повідомила УНІАН прес-служба Президента України.

«Я налаштований на конструктивну та ефективну співпрацю задля відновлення довіри до парламенту», - сказав він на початку зустрічі.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко подякував народним депутатам за підтримку пропозицій, у тому числі й кадрових, внесених ним до Верховної Ради.

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Глава держави поінформував парламентарів про телефону розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, під час якої йшлося про врегулювання ситуації на Донбасі. Європейські лідери наголошували на необхідності продовження діалогу президентів України та Росії.

У цьому контексті Порошенко підкреслив, що продовження перемовин можливе лише за умов обов’язкового дотримання положень мирного плану всіма сторонами.

«Ніякого одностороннього припинення вогню більше не буде!», - наголосив Президент, підкреслюється в повідомленні.

На зустрічі з президентом були присутні Голова Верховної Ради Олександр Турчинов, голова фракції ВО «Батьківщина» Сергій Соболєв, голова фракції партії «УДАР» Віталій Ковальчук, голова фракції ВО «Свобода» Олег Тягнибок, голова групи «Економічний розвиток» Анатолій Кінах, голова групи «Суверенна європейська Україна» Ігор Єремеєв, народні депутати Микола Мартиненко, Руслан Князевич, Ярослав Москаленко, Андрій Іванчук, Віталій Хомутиннік, йдеться в повідомленні.