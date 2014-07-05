У бою під Новоселівкою загинули семеро українських військових

В результаті нічного бою біля селища Новоселівка Донецької області загинули семеро українських військових, шестеро дістали поранення, повідомляється на сторінці прес-центру Антитерористичної операції у Facebook.

Також, згідно з повідомленням, учора увечері терористи обстріляли з мінометів блокпост у районі селища Шишкове, здійснили напад на пункт Велика Вергунка.

«Напад був відбитий, загинув один військовослужбовець, шестеро поранені», - йдеться у повідомленні.

У ніч на 5 липня терористи обстріляли пункт пропуску прикордонної служби в районі селища Краснотоловка, Маринівка і в районі населеного пункту Сидово. Поранені п'ятеро прикордонників.

Крім того, вночі 5 липня терористи здійснили штурм позицій АТО в районі гори Карачун.

«У бою було підбито один танк і 3 БМП бойовиків. У полон здалися три жінки-снайпери. Серед українських військових один загинув, четверо поранені. Пошкоджено 2 одиниці БМД-2. Здійснено три зосереджені вогневі удари по групі терористів, що проривалися до блокпоста на горі Карачун», - йдеться у повідомленні.

Також у прес-центрі АТО підтвердили, що вночі терористи здійснили спробу обстрілу аеропорту Луганськ і атаку на опорний пункт українських десантників. Атака відбита, серед військових – троє поранених.

«Крім того, українські військові повністю блокували трасу Харків – Ростов-на-Дону в районі села Горохувате, а передова група ПДВ сил АТО пробилася до Артемівська, де розблоковувала базу озброєння і повністю узяла її під свій контроль», - повідомили в прес-центрі АТО.

Щодо подробиць бою під Миколаївкою, в АТО зазначили, що затримано, в цілому, понад 80 терористів, вилучено одну тонну тротилу, 2 снаряди 2Ф9, 50 кг амоніту, два мішки селітри, два легкові автомобілі з документами обліку з символікою Російської Федерації. Також вилучено безліч патронів до стрілецької зброї.

«Сили МВС і Нацгвардії надають допомогу місцевому населенню», - наголошується в повідомленні.

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