Для бійців Нацгвардії в Польщі закупили близько 2 тисяч бронежилетів і 6 тисяч касок - Аваков

Про це журналістам заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, представляючи нове озброєння.

«Продовжується укомплектовування Нацгвардії. Сьогодні ми переглянули випробування першої партії бронежилетів і касок, придбаних на 80 млн грн за спецконтрактом у виробника, який поставляє ці засоби захисту для формувань НАТО», – сказав міністр, додавши, що вироби виготовлені в Польщі.Читайте такожВ РНБО запевняють, що українська армія щодня отримує до 250 бронежилетів

За словами Авакова, гроші на екіпіровку були виділені з резервного фонду за вказівкою президента на підставі рішення РНБО.

Аваков підкреслив, що після ухвалення закону про скасування ПДВ на засоби захисту, гвардійцям вдалося навіть заощадити на поставках озброєння. Економія, за словами міністра, становила близько 20 млн грн.

Він заявив, що МВС продовжить докуповувати засоби захисту, зазначивши, що дефіцит у такій амуніції все одно не покритий.

«Ми покриємо першу потребу у рядах гвардії і спецбатальйонів МВС. Нові жилети замінюватимуть ті бронежилети, які у нас були. Це нормальний процес», - зазначив Аваков.Читайте такожВ зону АТО відправлено чергову партію вітчизняних бронежилетів IV рівня захисту

При цьому він уточнив, що вартість одного комплекту засобів захисту становить близько 19 тис. грн.

Крім того, міністр представив журналістам поставлену до Нацгвардії техніку – побутові і військові машини, спроектовані на основі автомобілів «КрАЗ».

«Це буде ціла лінійка модифікацій - як прості автомобілі для пересування особового складу, в броньованій версії, побутові машини. Ми виходимо з того, що робимо озброєння на вітчизняній базі. Нам ніхто не поставляє озброєння, геополітика грає свою роль, ми повинні розраховувати на себе», - підкреслив Аваков.Читайте такожДо кінця липня збройні сили отримають 17 тисяч бронежилетів

Він також додав, що, окрім КрАЗів, на озброєння скоро надійдуть бронетранспортери «Дозор» Харківського виробництва, БТР-3 і БТР-4.

«Уряд також ухвалив рішення - до кінця року ми одержимо кошти захисту для авіації. Ми озброюємося, ми зміцнюємося. Немає більшої гарантії миру, ніж упевнена сила», - резюмував міністр.