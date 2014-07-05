Терористи «ДНР» залишили Краматорськ - ЗМІ

Як повідомили агентству в штабі терористів, колона у складі кількох десятків бронетранспортерів, автобусів і вантажівок прямує в бік міст Донецької області, що залишаються під контролем бойовиків, - Донецька, Горлівки та інших, повідомляє РИА «Новости».

"Краматорськ розташований невдало, і його незручно було обороняти. У нас там практично не було укріплених позицій. Тому командування ухвалило рішення залишити місто", - повідомив співрозмовник агентства.Читайте такожТурчинов назвав звільнення Слов’янська переломним моментом у боротьбі з російськими терористами

За його словами, і в Слов'янську, і в Краматорську залишаються невеликі гарнізони «ополченців», готових вступити в бій із силовиками.

За даними від жителів Слов'янська, зараз в місті українські силовики проводять перевірку документів у місцевих жителів, всіх підозрілих затримують.

Жителі Донецька відзначають появу на вулицях великої кількості військової техніки, а також "загорілих бородатих чоловіків з татуюваннями, одягненими у цивільний одяг". Бойовики, які прибули зі Слов'янська, розташовуються в будівлях військових частин, міліції, відділах СБУ, будівлі колишньої обласної держадміністрації, раніше зайнятих представниками «ДНР».Читайте такожНад Слов'янськом підняли прапор України, силовики відновлюють життя міста (фото)

Як повідомляв УНІАН, українські силовики сьогодні вибили терористів зі Слов'янська, який був захоплений у середині квітня.

Очевидці повідомляли, що бойовики зі Слов'янська прибули до Краматорська, а пізніше – до Донецька.

Увечері в Донецькій міськраді повідомили, що частина бойовиків, які прибули до Донецька зі Слов'янська і Краматорська, розмістились у раніше захоплених державних будівлях, частина залишила місто.