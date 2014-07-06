У Польщі розбився літак з парашутистами
01:47, 06 липня 2014Політика
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На борту перебували 12 осіб, 11 з них загинули.
Один чоловік доставлений у лікарню, він у свідомості / radioscanner.ru
У Польщі розбився спортивний літак з парашутистами.
Аварія сталася поруч з населеним пунктом Ченстохова, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
На борту перебували 12 осіб, 11 з них загинули. Ще один чоловік доставлений в лікарню, він у свідомості.
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На місці падіння літака працюють рятувальники і пожежники.
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