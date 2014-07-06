У Польщі розбився літак з парашутистами

У Польщі розбився спортивний літак з парашутистами.

Аварія сталася поруч з населеним пунктом Ченстохова, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На борту перебували 12 осіб, 11 з них загинули. Ще один чоловік доставлений в лікарню, він у свідомості.

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На місці падіння літака працюють рятувальники і пожежники.