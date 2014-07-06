Українські військові вилучають у Слов'янську аресенали зброї бойовиків

03:52, 06 липня 2014
Політика
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Під час відступу сили проросійських сепаратистів залишили РПГ, ящики зі зброєю та боєпропасами.

REUTERS

У Слов'янську українські військові вилучають арсенали зброї, залишені бойовиками. Про це повідомляє з місця події журналіст Громадського Мустафа Найєм.

Під час відступу сили проросійських сепаратистів залишили РПГ, ящики зі зброєю та боєпропасами.

Минулої ночі основні сили бойовиків залишили місто та рухались у напрямку Донецька.

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