Українські військові вилучають у Слов'янську аресенали зброї бойовиків
03:52, 06 липня 2014Політика
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Під час відступу сили проросійських сепаратистів залишили РПГ, ящики зі зброєю та боєпропасами.
REUTERS
У Слов'янську українські військові вилучають арсенали зброї, залишені бойовиками. Про це повідомляє з місця події журналіст Громадського Мустафа Найєм.
Під час відступу сили проросійських сепаратистів залишили РПГ, ящики зі зброєю та боєпропасами.
Минулої ночі основні сили бойовиків залишили місто та рухались у напрямку Донецька.
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