Українські військові вилучають у Слов'янську аресенали зброї бойовиків

У Слов'янську українські військові вилучають арсенали зброї, залишені бойовиками. Про це повідомляє з місця події журналіст Громадського Мустафа Найєм.

Під час відступу сили проросійських сепаратистів залишили РПГ, ящики зі зброєю та боєпропасами.

Минулої ночі основні сили бойовиків залишили місто та рухались у напрямку Донецька.