Над звільненими від терористів містами Артемівськ і Дружківка піднято українські прапори

Як повідомляє прес-служба глави держави, міністр оборони України Валерій Гелетей і начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко доповіли президентові України Петру Порошенку, що над Артемівськом та Дружківкою піднято державні прапори України.

Також верховному головнокомандувачу доповіли про поточний стан проведення антитерористичної операції.

Читайте такожСили АТО звільнили чотири міста та відновлюють контроль над кордоном (карта)Президент поставив завдання, щоб особливу увагу було приділено розмінуванню об’єктів міської інфраструктури, щоб запобігти втратам серед мирного населення.

Глава держави також доручив розпочати відновлення інфраструктури у звільнених містах, забезпечити постачання продуктів харчування, питної води та усієї необхідної гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.