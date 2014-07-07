У Києві відбулася зустріч тристоронньої контактної групи Україна-ОБСЄ-РФ

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ, яким володіє УНІАН.

"Обговорювалася поточна ситуація у східній Україні, включно з умовами та місцем проведення подальших консультацій за участю всіх сторін", - йдеться у повідомленні.

Учасники зустрічі відзначили необхідність якнайшвидшого вирішення мирним шляхом ситуації та зауважили, що основою для цього має стати мирний план президента України Петра Порошенка та спільна декларація міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ від 2 липня у Берліні.

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"Контактна група вважає, що наступний раунд переговорів повинен відбутися без затримки. Вона закликала всі сторони погодитися на пропозиції контактної групи провести наступну зустріч якнайшвидше", - зазначається у повідомленні.