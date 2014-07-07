Українські силовики знайшли у Миколаївці 1 тонну тротилу

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

У Красному лимані евакуйовано 700 боєприпасів калібру 122мм, а також знищено 10 боєприпасів калібру 152мм для гаубиці Д-30, тридцять детонаторів, 3 гранати РГД-5.Читайте такожНацгвардия захватила арсенал террористов: оружие российского производства

"У Слов’янську виявлено 2 машини боєприпасів, 2 кг вибухової речовини часів Великої вітчизняної. Вчора у Миколаївці знайдена 1 тонна тротилу , 10 БП – НОНА (один з них часів ВВВ). Виявлено і знешкоджено протипіхотні міни МОН-100 – 3 шт. Та 3 протитанкові міни", - йдеться у повідомленні.