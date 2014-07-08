Серйозного впливу Ахметова на Донеччині немає – Наливайченко

Про це він сказав в програмі "Свобода слова", пише Українська правда.

"Ми не бачимо зараз серйозного впливу (Ахметова) в Донецькій та Луганській області", - заявив Наливайченко.

Глава СБУ також зазначив, що його відомству відомі всі лідери та організатори злочинних угруповань, диверсанти з Росії.

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"Відомі не просто їхні прізвиська, відомі і їхні справжні прізвища, адреси проживання, їхні контакти, їхні куратори", - уточнив він.

"І останні кримінальні впровадження, які відкриті, відкриті на основі тієї інформації, яку контррозвідка СБУ зібрала. Це стосується і радника президента Росії Глазьєва, який є одним з ключових організаторів (терористичних угрупувань, що діють на Сході України)", - додав Наливайченко.

Він підкреслив, що для України дуже важливо, щоб колишній президент Віктор Янукович постав перед українським судом.

"Оскільки і він, і пан Якименко – колишній керівник СБУ, і колишній керівник МВС Захарченко – це люди, які дійсно готували і знали про майбутню агресію (Росії) та фінансували і продовжують фінансувати постачання зброї, мобілізацію бойовиків з РФ, їх переправлення на війну як терористів на наш Донбас", - заявив глава СБУ.