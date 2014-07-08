Серйозного впливу Ахметова на Донеччині немає – Наливайченко
Голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що бізнесмен Ринат Ахметов не має зараз серйозного впливу на ситуацію на Донеччині та Луганщині.
Про це він сказав в програмі "Свобода слова", пише Українська правда.
"Ми не бачимо зараз серйозного впливу (Ахметова) в Донецькій та Луганській області", - заявив Наливайченко.
Глава СБУ також зазначив, що його відомству відомі всі лідери та організатори злочинних угруповань, диверсанти з Росії.
Читайте такожАхметов: Донбас бомбити не можна, потрібні переговори
"Відомі не просто їхні прізвиська, відомі і їхні справжні прізвища, адреси проживання, їхні контакти, їхні куратори", - уточнив він.
"І останні кримінальні впровадження, які відкриті, відкриті на основі тієї інформації, яку контррозвідка СБУ зібрала. Це стосується і радника президента Росії Глазьєва, який є одним з ключових організаторів (терористичних угрупувань, що діють на Сході України)", - додав Наливайченко.
Він підкреслив, що для України дуже важливо, щоб колишній президент Віктор Янукович постав перед українським судом.
"Оскільки і він, і пан Якименко – колишній керівник СБУ, і колишній керівник МВС Захарченко – це люди, які дійсно готували і знали про майбутню агресію (Росії) та фінансували і продовжують фінансувати постачання зброї, мобілізацію бойовиків з РФ, їх переправлення на війну як терористів на наш Донбас", - заявив глава СБУ.