Створення єдиної партії на основі НУ-НС - гарна ідея, але йде зверху вниз

Народний депутат, член фракції блоку «Наша Україна –Народна самооборона» Роман ТКАЧ заявляє, що питання створення єдиної партії на основі НУ-НС ще не знято з порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, відповідаючи на запитання про створення єдиної партії під запропонованою Секретаріатом Президента умовною назвою «Гарт».

«Створення єдиної партії на основі блоку ще не знято з порядку денного», - зауважив депутат. На його думку, це питання дещо «перенеслося в часі» через політичні дебати в самій Верховній Раді, і до цього питання не було часу повернутися. “Загалом я підтримую ідею єдиної партії, - наголосив Р.ТКАЧ. – Це гарна ідея, але, знову таки, як вона буде реалізована, невідомо».

Разом з тим, на думку народного депутата, який 19 років є членом Народного руху України, «все, що йде зверху вниз, без основи, не має під собою ніякого майбуття». «Я не бачу майбутнього тій політичній силі, яка створюється зверху», - зауважив він.