Влада Криму має намір говорити з татарами лише мовою сили - Чубаров

Про це він розповів у коментарі "Дзеркалу тижня".

Чубаров зазначив, що кримські татари використовують ненасильницькі форми боротьби за свої права і не мають наміру від них відходити.

"Всім, хто добре знає кримських татар, відомо: у нашого народу ніколи не було в планах раніше, немає планів і сьогодні йти на силове протистояння з владою... Відповідно, знаючи це, спроби спровокувати кримських татар на відкриті конфлікти можуть виходити тільки з більш глобальних планів, для яких є місце Криму", - сказав він.

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Крім цього глава Меджлісу впевнений в тому, що формат лояльних стосунків встановити не так складно.

"У багатьох державах, навіть в тих, де існує авторитарний стиль, такі формати встановлюються. Стосовно жителів Криму, мені здається, поки ще йде їх пошук. І в цьому пошуку беруть участь дуже багато сил і сторін, в тому числі і яструби. А по відношенню до кримських татар, мені здається, тут цілі зграї яструбів", - додав він.

В закінчення коментаря Чубаров висловив думку про те, що самопроголошена влада Криму має намір говорити з татарами лише мовою сили.

"Я відчуваю, що стосовно до Криму, до кримськотатарської частини суспільства, значна частина підходів апріорі націлена на те, що "з цими людьми треба говорити тільки силою", - резюмував він.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, глава Меджлісу Рефат Чубаров сказав, що слідом за порушенням проти нього кримінальної справи найближчими днями його можуть піддати затримання та арешту з обґрунтуванням "недопущення екстремістських дій" при підготовці та проведенні заходів до 70-річчя депортації кримськотатарського народу.