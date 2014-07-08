В Яценюка вже готові передати Раді Європи проект поправок до Конституції
17:18, 08 липня 2014Політика
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Віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман передасть генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду проект поправок до Конституції України.
Проект поправок до Коституції буде розглянуто в Раді Європи / ukrliter.com
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар генсека РЄ Даніел Холтген.
„Ми очікуємо, що в ході зустрічі Гройсман передасть Ягланду проект поправок до української Конституції”, - зазначив він.
Далі ці поправки, що включають положення про децентралізацію та баланс сил в Україні, будуть передані для оцінки з боку Ради Європи і, зокрема Венеціанською комісією.
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Віце-прем'єр-міністр також представить деталі українського плану мирного врегулювання ситуації на сході України.
Зустріч відбудеться сьогодні, 8 липня, у Страсбурзі.
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