В Яценюка вже готові передати Раді Європи проект поправок до Конституції

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар генсека РЄ Даніел Холтген.

„Ми очікуємо, що в ході зустрічі Гройсман передасть Ягланду проект поправок до української Конституції”, - зазначив він.

Далі ці поправки, що включають положення про децентралізацію та баланс сил в Україні, будуть передані для оцінки з боку Ради Європи і, зокрема Венеціанською комісією.

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Віце-прем'єр-міністр також представить деталі українського плану мирного врегулювання ситуації на сході України.

Зустріч відбудеться сьогодні, 8 липня, у Страсбурзі.