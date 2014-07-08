Автомайданівці пікетують маєток Ахметова під Києвом
21:59, 08 липня 2014Політика
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Сьогодні ввечері активісти "Автомайдану" влаштували пікет під маєтком відомого українського олігарха Ріната Ахметова.
Деякі люди вилізли на величезний паркан / Facebook.com/valeri.kovalinska
Автомайданівці приїхали до маєтку бізнесмена у Конча-Заспі під Києвом і вимагали його стати на бік мирних людей.
«Ми приїхали вимагати від Ахметова, щоб він перестав "ставити" на "сіре", а вибирав між "чорним" та "білим": між терористами та мирними людьми", - заявила прес-секретар руху Катерина, передає ТСН.
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Деякі з активістів під час пікету намагалися перелізти через величезний паркан.
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