Автомайданівці пікетують маєток Ахметова під Києвом

Автомайданівці приїхали до маєтку бізнесмена у Конча-Заспі під Києвом і вимагали його стати на бік мирних людей.

«Ми приїхали вимагати від Ахметова, щоб він перестав "ставити" на "сіре", а вибирав між "чорним" та "білим": між терористами та мирними людьми", - заявила прес-секретар руху Катерина, передає ТСН.

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Деякі з активістів під час пікету намагалися перелізти через величезний паркан.