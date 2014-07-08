На трасі Красний Лиман - Слов`янськ сапери знешкодили потужний вибуховий пристрій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко.

“На трасі Красний Лиман — Слов`янськ військові сапери розмінували та знешкодили міну МОН-100 та два потужних фугаси і підривну систему до них”, - сказав Лисенко.

При цьому він зауважив, що роботи з розмінування територій,звільнених від терористів, у саперів залишається дуже багато.

“Практично цілодобово вони отримують інформацію про безліч мін, гранат та снарядів, які були покинуті терористами після боїв”, - зазначив речник РНБО.

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Продовжуючи тему, Лисенко додав, що на черзі сапери розміновуватимуть дороги Слов`янськ — Краматорськ, де прямо на узбіччі та проїжджій частині лежать міни та снаряди, що не розірвалися.

“Військові в чергове акцентують увагу місцевого населення на тому, щоб люди не робили спроб власноруч впоратись з розмінуванням, це дуже небезпечно! Рекомендується особливу увагу приділяти ділянкам, де вже є позначки, що територія замінована і не ризикувати пройти нею без саперів”, - наголосив Лисенко.