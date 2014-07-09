США і НАТО обговорюють агресію Росії в Україні
03:45, 09 липня 2014Політика
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Президент США Барак Обама і генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен обговорили у вівторок у Вашингтоні перспективи нових санкцій проти Росії, якщо вона не припинить підтримувати збройних сепаратистів в Україні
REUTERS
Про це повідомив речник Білого дому Джош Ернест, передає Радіо Свобода.
Вони говорили й про «наслідки агресії Росії для європейської безпеки», а саме про необхідність посилити оборонну підтримку країн-членів НАТО, особливо тих, які розташовані близько до Росії, і збільшити оборонні витрати країн-членів, додав речник.
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Візит керівника НАТО до Вашингтона, сказав він, наголошує на тому, якого життєво важливого значення надають США Північноатлантичному альянсові як підвалині союзу США з Європою.
Становище в Україні, поряд із Афганістаном, було однією з двох головних тем зустрічі.
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