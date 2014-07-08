МЗС вимагає від Росії пояснень, як Савченко опинилася у СІЗО в Воронежі

Текст заяви опублікованій на офіційному сайті відомства.

"Україна вимагає від російської сторони невідкладного надання українським офіційним представникам повної та вичерпної інформації про обставини незаконного вивезення Надії Савченко до Росії, об'єктивного розслідування цього факту і покарання винних, негайного допуску до громадянки України українського консула для надання правової допомоги. Очікуємо від російської сторони вжиття заходів з метою безумовного звільнення Надії Савченко з-під варти та її повернення найближчим часом на Батьківщину", - йдеться у заяві міністерства.

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Крім того, у МЗС звернулися до світового співтовариства із закликом "засудити протиправні дії Росії, спрямовані на систематичне порушення прав та свобод громадян України, посилити тиск на російську владу, яка сьогодні, відчуваючи вседозволеність, перетворюється на реальну загрозу цивілізованому світу".

Нагадаємо, українська льотчиця Надія Савченко перебуває у слідчому ізоляторі Воронежа.

Її підозрюють у вбивстві російських журналістів. Завтра там відбудеться перше судове засідання.