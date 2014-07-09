В Україну прилетів міністр у європейських справах Великої Британії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Сьогодні він відвідає Дніпропетровськ, де матиме зустріч з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським і представниками молодіжних організацій.

Читайте також9 липня британський міністр у справах Європи Девід Лідінгтон завітає з офіційним візитом на Дніпропетровщину

10 липня заплановані зустрічі Лідінгтона з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, міністром економічного розвитку і торгівлі Павлом Шереметою, міністром Кабінету міністрів Остапом Семераком, у ході яких планується обговорити хід імплементації мирного плану президента України, питання порядку денного Україна-ЄС, зокрема підготовку до ратифікації Угоди про асоціацію та актуальні питання українсько-британських відносин.