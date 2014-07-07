Коломойський пропонує конфіскувати майно олігархів, які підтримують терористів

Про це, за словами заступника губернатора Дніпропетровщини Бориса Філатова, Коломойський заявив під час обговорення ситуації в країні.

«... Сидимо, обговорюємо поточну ситуацію в області та країні. Прямо зараз. І тут ІВК каже: Держава сьогодні просто зобов'язана провести конфіскацію майна, заводів, акцій прихильників сепаратизму. Всіх тих, хто фінансував і продовжує фінансувати терор в країні », - повідомив Філатов на своїй сторінці в Фейсбук.

«Вдумайся, мало того, що вони сперли на безконкурсній основі, фактично безкоштовно, десятки заводів, енергокомпаній, Укртелеком, але сьогодні за рахунок цих підприємств Янукович і його поплічники фактично спонсорують вбивство наших громадян», - додав Коломойський.

Філатов також зазначив, що на питання, куди і кому передавати це вилучене майно, Коломойський відповів, що майно може бути передано в Акціонерне товариство, де акціонерами будуть учасники АТО і родичі загиблих.

"У спеціальне ВАТ, в якому акціонерами будуть учасники АТО, ветерани, родичі загиблих. А як ти думаєш? Чому одні повинні вмирати за свою країну, а інші продовжувати жирувати? Ти взагалі розумієш, ЯКІ питання почнуть задавати хлопці владі, коли повернуться з фронту?", - заявив, за словами Філатова, Коломойський.

Крім того, Філатов додав, що Геннадій Корбан, який був присутній на зустрічі, заявив про готовність «придумати схему реалізації цієї ідеї».