Україна шукає російського адвоката для Надії Савченко

12:16, 10 липня 2014
Політика
0 0

Україна шукає для льотчиці Надії Савченко, яка перебуває в СІЗО у Воронежі, відомого російського адвоката.

Надія Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

“Росія надала можливість Надії Савченко мати державного адвоката. Для нас це все одно проблема, у нас немає довіри, і ми тепер намагаємося знайти відомого російського адвоката, який зможе захищати Надію під час судового процесу… Це критичне питання”. - сказав Клімкін.

За словами міністра, Україна тісно співпрацює з відповідними органами влади РФ у питанні звільнення Савченко.

Як сказав Клімкін, український консул уже перебуває у Воронежі. Міністр висловив сподівання, що він зможе переговорити із Савченко вже сьогодні.

Читайте такожВ "Айдарі" категорично заперечують, що Савченко потрапила в Росію як "біженка"

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі.

Читайте такожНадія Савченко могла стати жертвою зради в спецслужбах - експерт

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії та була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.

Також раніше стало відомо, що Воронезький обласний суд задовольнив скаргу захисту Савченко, проте вона продовжує перебувати під арештом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter