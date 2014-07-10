Україна шукає російського адвоката для Надії Савченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

“Росія надала можливість Надії Савченко мати державного адвоката. Для нас це все одно проблема, у нас немає довіри, і ми тепер намагаємося знайти відомого російського адвоката, який зможе захищати Надію під час судового процесу… Це критичне питання”. - сказав Клімкін.

За словами міністра, Україна тісно співпрацює з відповідними органами влади РФ у питанні звільнення Савченко.

Як сказав Клімкін, український консул уже перебуває у Воронежі. Міністр висловив сподівання, що він зможе переговорити із Савченко вже сьогодні.

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Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон у зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі.

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У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії та була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.

Також раніше стало відомо, що Воронезький обласний суд задовольнив скаргу захисту Савченко, проте вона продовжує перебувати під арештом.