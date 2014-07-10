ЗМІ: Воронезький суд задовольнив скаргу захисту Надії Савченко, але вона залишається під арештом

Про це повідомляє місцеве видання moe-online.ru.

Захисник Микола Шульженко клопотав про повернення постанови про арешт Савченко назад в Новоусманський районний суд. Претензія формальна - документи не перекладені на українську мову - рідну для підозрюваної. Суд цю вимогу задовольнив.

Читайте такожНадія Савченко могла стати жертвою зради в спецслужбах - експертБільше ніяких апеляційних звернень від Савченко та її адвоката не розглядалося, повідомляє видання.

При цьому її адвокат запевнив журналістів, що "запобіжний захід" буде оскаржено.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України. Зараз вона перебуває у слідчому ізоляторі у Воронежі.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії і була затримана під час перевірки документів в одному з населених пунктів. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрюваний у кримінальній справі про вбивство російських журналістів.