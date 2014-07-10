З Росії до Криму щодня переправляється військова техніка - оператор Керченської переправи
14:08, 10 липня 2014Політика
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Російську військову техніку щоденно транспортують через Керченську переправу в окупований Крим.
ЄТД повідомляє про щоденне переправлення військової техніки / Скріншот відео youtube
Про це повідомляє оператор переправи - Єдина транспортна дирекція (ЕТД) - на своїй офіційній сторінці в Facebook.
"Щодня через переправу проходить військова техніка, яка йде в пріоритеті", - сказано в повідомленні.
Саме пріоритетом військової техніки, зокрема, ЄТД пояснює величезні автомобільні черги на пороми.
"Вона (військова техніка - ред.) переправляється за допомогою наших поромів, тим само також впливаючи на загальну тривалість очікування звичайної черги", - пише ЕТД.
Повідомлення стало відповіддю на звинувачення в несвоєчасності переправлення армійців.
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