З Росії до Криму щодня переправляється військова техніка - оператор Керченської переправи

Про це повідомляє оператор переправи - Єдина транспортна дирекція (ЕТД) - на своїй офіційній сторінці в Facebook.

"Щодня через переправу проходить військова техніка, яка йде в пріоритеті", - сказано в повідомленні.

Саме пріоритетом військової техніки, зокрема, ЄТД пояснює величезні автомобільні черги на пороми.

"Вона (військова техніка - ред.) переправляється за допомогою наших поромів, тим само також впливаючи на загальну тривалість очікування звичайної черги", - пише ЕТД.

Повідомлення стало відповіддю на звинувачення в несвоєчасності переправлення армійців.