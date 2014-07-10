За час проведення АТО загинули 478 мирних жителів, поранені майже 1400

За період проведення Антитерористичної операції (АТО) загинули 478 цивільних осіб, з них 30 жінок і 7 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець на прес-конференції в Кабінетів міністрів.

“Серед цивільного населення втрат більше, ніж серед військових. Поранено 1392 особи, серед них 108 жінок і 14 дітей. На сьогодні на стаціонарному лікуванні у медичних закладах перебувають 279 пацієнтів”, - сказав Лазоришинець.

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Він наголосив, що усі поранені доставляються у пункти надання медичної допомоги. “Є співпраця з районними лікарнями, найбільше задіяна ізюмська райлікарня. «Наказом МОЗ зарезервовано 30% ліжок у лікарнях для ймовірних поранених”, - наголосив Лазоришинець.

Він підкреслив, що найбільша проблема у наданні допомоги пораненим — відсутність спеціальних броньованих санітарних автомобілів для транспортування. “Ми не маємо захищених автомобілів для поранених з полю бою до місць надання меддопомоги. На сьогодні у Міноборони таких автомобілів немає взагалі, є два санітарні бронетранспортери БТР-4С, які є у Національної гвардії. Медики, які працюють на передовій, розповідають, що ці БТР дуже ефективні, один з них підірвався на фугасі, але довіз 18 поранених на 7 колесах, які у нього залишились. Маємо втрати у Міноборони — двоє вбитих водіїв. Ми звернулись до ліги банків України з проханням виділити нам їх броньовані автомобілі для транспортування поранених”, - сказав заступник міністра.

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Він також розповів, що сепаратисти як тільки бачать червоний хрест “починають обстріл, розуміючи, що там люди без зброї”. Також заступник міністра зупинився на питанні епідемічної ситуації на територіях проведення АТО, підкресливши, що військова санепідемслужба працює дуже чітко — за три місяці не було жодного спалаху кишкових інфекційних хвороб.

У свою чергу директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Адронакій розповів, що 8 липня загинув лікар, ще 3 поранено. “З початку проведення АТО на обліку перебувають 488 поранених, усі зосереджені по стаціонарних закладах, до лікування поранених залучені найкращі фахівці України, поранені на передовій не затримуються, гелікоптери швидко доставляють поранених”, - сказав Адронакій.

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Начальник медичної служби Національної гвардії України Олег Михайлик поінформував, що внаслідок АТО загалом загинуло 12 військових Національної гвардії, з них один генерал, 4 — офіцери, 4 — прапорщики та військовослужбовців за контрактом, також 2 військовослужбовців строкової служби та 1 військовослужбовець резерву.