Активіст Майдану козак Гаврилюк потрапив у полон до терористів - ЗМІ

Буковинського козака Михайла Гаврилюка взяли у полон на території Донецької області. Про це стало відомо promin.cv.ua з власних джерел.

Зазначається, що Гаврилюк із товаришами віз допомогу до Слов’янська.

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Наразі цю інформацію перевіряють.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Михайло Гаврилюк заявив про створення Козацького батальйону добровольців Національної гвардії