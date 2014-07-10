Активіст Майдану козак Гаврилюк потрапив у полон до терористів - ЗМІ
17:49, 10 липня 2014Політика
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Його схопили на території Донецької області
ЗМІ: Михайло Гаврилюк потрапив у полон до терористів / ТСН
Буковинського козака Михайла Гаврилюка взяли у полон на території Донецької області. Про це стало відомо promin.cv.ua з власних джерел.
Зазначається, що Гаврилюк із товаришами віз допомогу до Слов’янська.
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Наразі цю інформацію перевіряють.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Михайло Гаврилюк заявив про створення Козацького батальйону добровольців Національної гвардії
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