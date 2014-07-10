Жителям Донбасу необхідно дати відчути себе владою - експерт

Панич сказав про це під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

На думку Панича, для того, аби жителі Донбасу відчули себе частиною України, необхідно змінити уявлення про владу. «Змінити правила гри. Це можна зробити лише з центру і лише за наявності сильної політичної волі», - сказав Панич.

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Він наголосив, що ці люди мають відчути, що влада – «це не хтось для них є владою, яка їм щось винна, а вони самі є владою».

«З Києва треба жорстко змінювати правила гри і слідкувати, щоб ці правила гри не порушувалися і не криміналізувалися», - сказав Панич.

За його словами, якщо покращити життя людей і дати їм відчути, що вони є владою, «путінська пропаганда буде забута після того, як відбудуться реальні зміни в житті».