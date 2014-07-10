Порошенко обіцяє Савченко нового адвоката

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави.

«Ми не заспокоїмось до тих пір, доки не матимемо можливість повідомити мамі Надії, що з її донькою, героїчною Надією Савченко все гаразд», - заявив Президент на зустрічі у четвер з начальником Управління внутрішніх справ міста Горлівка Андрієм Крищенко.

Читайте такожМін’юст проситиме Раду Європи визнати льотчицю Савченко заручницею Росії

Глава держави повідомив, що за його дорученням буде призначений новий адвокат, який має забезпечити захист Надії.

Порошенко наголосив: «Надія Савченко для нас усіх є символом боротьби за Україну. Перебуваючи у заручниках, вона продемонструвала справжній, сильний, бойовий український дух військовослужбовця, який не зраджує Батьківщину».

Президент визнав, що «ситуація дуже важка: вона є викраденою, і реакція української влади буде дуже жорсткою». «Ніхто не має права викрадати українських громадян, український військових. Це є порушення всіх без виключення міжнародних угод, всіх норм міжнародного права і є категорично неприйнятним», - сказав він.

Порошенко висловив впевненість у тому, що Надія Савченко «повернеться в Україну здоровою та буде захищати Україну і надалі».