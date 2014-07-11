Слідчий комітет РФ: Шанси звільнити Савченко такі ж, як у Порошенка стати президентом США

Про це Маркін сказав в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва", коментуючи можливість звільнення Савченко та екстрадиції її в України, передає РИА «Новости».

"Такі ж шанси, як у нього (президента України Петра Порошенка) стати президентом Америки», - сказав Маркін.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня.

Зараз вона перебуває в слідчому ізоляторі у Воронежі.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а при перевірці документів в одному з населених пунктів була затримана. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів у Луганській області, які загинули в зоні проведення бойових дій.

9 липня Порошенко підписав розпорядження про невідкладні заходи з повернення в Україну Савченко. До процесу звільнення льотчиці залучено МЗС, Генеральну прокуратуру і Міністерство юстиції.