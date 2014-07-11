Путін скористається тим, що події на Близькому Сході відволічуть увагу світу від України - Stratfor

Про це йдеться в огляді американського аналітичного центру Stratfor, яким володіє УНІАН.

"Путін не "апаратчик"; він колишній працівник спецслужб. Це значить, що він діятиме тонко. Путінська Росія не буде вести звичайну війну за території держав, колишніх сателітів, але в незвичний спосіб - за серця та думки", - зазначає автор, цитуючи Юліана Фота, одного з радників із національної безпеки Президента Румунії.

Автор огляду відзначає, що навіть члени Європейського союзу та НАТО не захищені від впливу Російської федерації, зауважуючи, що в нинішніх умовах "Газпром" є сильнішою зброєю, ніж армія.

Читайте такожУ ситуації з Донбасом час грає на користь Путіна - польський депутатАналітик Stratfor зауважує, що низка держав Східної Європи майже повністю залежні від поставок російського газу, а Росія для досягнення необхідних їй результатів може теж використовувати свої спецслужби, фінансові ресурси та медіа.

"Путін знає, що недоліком Радянського союзу була відсутність "м'якої сили",- зазначає радник румунського президента, якого цитує аналітичний центр.

"Стратегія Москви захопити країну зсередини. У цій боротьбі, особливо, під час затишшя, коли, наприклад, справа України зникає з перших сторінок газет через події на Близькому Сході, власне тоді треба починати перейматися", - зазначає Stratfor.