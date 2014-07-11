У Донецькій області терористи вбили полковника Держприкордонслужби

Як повідомили кореспонденту УНІАН джерела у Черкаському обласному військкоматі, начальник Навчального центру ДПСУ Момот загинув у селі Олексіївське Амвросіївського району Донецької області, де проходять службу прикордонники із Навчального центру, під час ранкового обстрілу з БМ-21 «Град».

Всього під час обстрілу загинуло четверо прикордонників. Троє із них – із Навчального центру «Оршанець». Серед загиблих – начальник Навчального центру полковник Момот.

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Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, за добу в зоні проведення АТО загинули 3 військовослужбовці, 12 – поранені. Учора, 10 липня, в зоні проведення АТО загинуло троє військовослужбовців, 27 – поранені.