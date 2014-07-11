Надію Савченко може защихати адвокат Pussy Riot

Про це повідомляє ТСН.

Зокрема, відомо, що Міністерство закордонних справ України запропонувало родичам льотчиці кілька кандидатур російських адвокатів, серед яких вони найбільше зацікавилась Фейгіним.

У свою чергу, Фейгін дав попередню згоду на захист українки, проте його кандидатуру мають затвердити на засіданні МЗС.

Адвокат відомий завдяки участі у багатьох гучних справах, серед яких скандал навколо панк-гурту Pussy Riot.

Як повідомляв раніше УНІАН, Фейгін представлятиме у суді інтереси одного з лідерів кримських татар Мустафи Джемілєва.