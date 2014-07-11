Надію Савченко може защихати адвокат Pussy Riot
14:48, 11 липня 2014Політика
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Українську льотчицю Надію Савченко може захищати один з найвпливовіших юристів Росії Марк Фейгін.
Марк Фейгін / surf-city.livejournal.com
Про це повідомляє ТСН.
Зокрема, відомо, що Міністерство закордонних справ України запропонувало родичам льотчиці кілька кандидатур російських адвокатів, серед яких вони найбільше зацікавилась Фейгіним.
У свою чергу, Фейгін дав попередню згоду на захист українки, проте його кандидатуру мають затвердити на засіданні МЗС.
Адвокат відомий завдяки участі у багатьох гучних справах, серед яких скандал навколо панк-гурту Pussy Riot.
Як повідомляв раніше УНІАН, Фейгін представлятиме у суді інтереси одного з лідерів кримських татар Мустафи Джемілєва.
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