Слідчий комітет РФ підозрює українського полковника у вбивстві оператора ОРТ у Донецьку

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістам офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

"У вбивстві Анатолія Кляна підозрюється командир дивізіону донецького зенітного ракетного полку полковник Маламен, який, за версією слідства, особисто віддав наказ стріляти на ураження в цивільних осіб, в результаті якого й був убитий Клян", - сказав Маркін.

Як повідомляв УНІАН, 68-річний Клян загинув наприкінці червня в Донецьку. Він отримав смертельне поранення в живіт.

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«Анатолій Клян разом із кореспондентом і звукооператором поїхав на зйомку вночі в українську військову частину. Поїздку організувала прес-служба «Донецької народної республіки», – повідомив сайт «Первого канала».

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом вбивства в Донецьку Кляна.