Представники України, ЄС і РФ не обговорювали зміни до змісту Угоди про асоціацію - Клімкін

Москва погодилися з позицією Києва про те, що зміст та текст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС не може переглядатися.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив після тристоронніх консультацій щодо аспектів імплементації Угоди про асоціацію.

“По-перше, ми говоримо виключно про імплементацію Угоди про асоціацію — ніякі зміни до тексту чи змісту не обговорювалися. Це закріплено у спільній декларації”, - сказав він.

Другим пунктом домовленостей Клімкін назвав те, що сторони “не говорять про проблеми, які потенційно можуть з'явитися при імплементації Угоди про асоціацію, а про ризики”.

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У зв'язку з цим міністр також зазначив, що сторони визнали, що угода також надасть переваги.

Клімкін повідомив, що на цій основі наступний раунд консультацій відбудеться 12 вересня у такому ж форматі.

“12 вересня ми зустрінемось на міністерському рівні”, - сказав він, наголосивши, що ці консультації є технічними.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.

27 червня Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.

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Угода передбачає політичну асоціацію і економічну інтеграцію України з Європейським Союзом. Економічна частина Угоди передбачає створення Зони вільної торгівлі.

10 липня, напередодні тристоронніх політичних консультацій щодо аспектів імплементації Угоди про асоціацію у прес-службі європейського комісара з питань торгівлі Карла Де Гюхта заявили, що ЄС готовий створити консультативний механізм за участю України та Росії для обговорення питань, пов'язаних з реалізацією Угоди про асоціацію.

Сьогодні, 11 липня, після переговорів з Клімкіним глава Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв наголосив, що Росія наполягає на тому, що до набуття чинності Угоди про асоціацію України з ЄС мають бути врегульовані всі проблемні питання, які виникають у зв'язку з цим в економічному співробітництві Москви та Києва.