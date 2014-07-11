Представники України, ЄС і РФ не обговорювали зміни до змісту Угоди про асоціацію - Клімкін
Голова українського МЗС анонсував наступний раунд консультацій, який відбудеться 12 вересня у такому ж форматі.
Москва погодилися з позицією Києва про те, що зміст та текст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС не може переглядатися.
Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив після тристоронніх консультацій щодо аспектів імплементації Угоди про асоціацію.
“По-перше, ми говоримо виключно про імплементацію Угоди про асоціацію — ніякі зміни до тексту чи змісту не обговорювалися. Це закріплено у спільній декларації”, - сказав він.
Другим пунктом домовленостей Клімкін назвав те, що сторони “не говорять про проблеми, які потенційно можуть з'явитися при імплементації Угоди про асоціацію, а про ризики”.
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У зв'язку з цим міністр також зазначив, що сторони визнали, що угода також надасть переваги.
Клімкін повідомив, що на цій основі наступний раунд консультацій відбудеться 12 вересня у такому ж форматі.
“12 вересня ми зустрінемось на міністерському рівні”, - сказав він, наголосивши, що ці консультації є технічними.
Як повідомляв УНІАН, 21 березня Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію.
27 червня Україна і Європейський Союз завершили підписання Угоди про асоціацію в повному обсязі.
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Угода передбачає політичну асоціацію і економічну інтеграцію України з Європейським Союзом. Економічна частина Угоди передбачає створення Зони вільної торгівлі.
10 липня, напередодні тристоронніх політичних консультацій щодо аспектів імплементації Угоди про асоціацію у прес-службі європейського комісара з питань торгівлі Карла Де Гюхта заявили, що ЄС готовий створити консультативний механізм за участю України та Росії для обговорення питань, пов'язаних з реалізацією Угоди про асоціацію.
Сьогодні, 11 липня, після переговорів з Клімкіним глава Мінекономрозвитку Росії Олексій Улюкаєв наголосив, що Росія наполягає на тому, що до набуття чинності Угоди про асоціацію України з ЄС мають бути врегульовані всі проблемні питання, які виникають у зв'язку з цим в економічному співробітництві Москви та Києва.