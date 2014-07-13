Коломойський збирається об'єднати українців, які втратили свої інвестиції в Криму

Губернатор Дніпропетровської області Ігор Коломойський має намір об'єднати українців, які втратили інвестиції в Криму, і не виключає, що буде судитися з Москвою в міжнародних інстанціях через втрачені вкладення в економіку півострова.

Про це він повідомив в інтерв'ю 5 каналу.

«Минулого тижня я направив лист Дмитру Анатолійовичу Медведєву. Пропоную досудово врегулювати втрату інвестицій в компанії такій-то, яка володіла аеропортом Бельбек, на суму $15 млн», - заявив Коломойський.

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Він зазначив, що запропонував врегулювати ситуацію мирним шляхом, оскільки ця інвестиція була втрачена у зв'язку з анексією Криму.

Якщо ж Москва проігнорує звернення, то через 6 місяців він збирається подати позов проти РФ до Гаазького трибуналу з комерційних справ.

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Також губернатор Дніпропетровської області повідомив, що зараз він створює асоціацію для людей, які втратили свої інвестиції на півострові.

«Якщо у вас є власність в Криму, знайте, що ви втратили свої інвестиції і ми допоможемо вам їх відшкодувати», - так Коломойський звернувся до громадян України.