РНБО: Бойовики збиралися дистанційно підірвати житлові будинки під час втечі зі Слов'янська

Терористи, що тривалий час контролювали Слов’янськ, намагалися дистанційно підірвати житлові будинки під час втечі з міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-брифінгу повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Вочевидь, тікаючи, бойовики планували підірвати свої бойові позиції в житлових будинках», - сказав Лисенко. «Це могло б призвести до величезних жертв серед мирного населення», - додав він.

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За його словами, українські сапери, що проводять розмінування у визволеному Слов’янську, виявили елементи мобільних телефонів та мобільних плат, що свідчить про можливість дистанційної активації знайденої вибухівки. Однак у момент відступу бойовиків мобільний зв’язок не працював, тому їм не вдалося реалізувати свій задум, відзначив Лисенко.

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Також речник Інформцентру РНБО повідомив, що за кілька минулих днів у визволених містах сапери виявили сотні вибухових пристроїв.

Як відомо, 5 липня сили АТО вибили із Слов`янська велику кількість терористів. Над міською радою Слов’янська було піднято державний прапор України.