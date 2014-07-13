Терористи з мінометів обстріляли командний пункт аеромобільної бригади АТО
Терористи двома 82-мм мінометами обстріляли командний пункт окремої аеромобільної бригади сил АТО.
Про це повідомив керівник медіацентру АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в соцмережі. "По позиціях українських військовослужбовців протягом 20 хвилин було зроблено понад 32 пострілів", - йдеться в повідомленні.
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Після вогневого нальоту бойовики відступили в бік державного кордону.
"На вогневих позиціях терористів знайдено 18 одиниць 82-мм мін", - зазначив Владислав Селезньов.
Крім цього він повідомив, що в п'ятницю особовий склад одного з підрозділів, що ходять до складу сил АТО збив безпілотний літальний апарат. "Зазначена авіатехніка проводила спостереження за позиціями сил АТО, в тому числі в районі Зеленополья", - повідомив Владислав Селезньов, додавши, що даний літальний апарат "Орлан-10" виготовляється в Росії.