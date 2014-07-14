Вночі в результаті бойових дій палали околиці Луганська

08:54, 14 липня 2014
Політика
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У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовані палаючі околиці Луганська.

фото Илья Кононов / facebook.com

Як зазначають автори, події на відео відбуваються 14 липня, передає Еспресо.TV

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Пожежі виникли в результаті бойових дій. На кадрах видно, що пожежі виникли не в одному місці, а в різних околицях міста.

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