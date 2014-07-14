Тимчук пояснив, навіщо запускається інформація про наявність літаків у терористів

У терористів на Донбасі немає авіації, а така інформація запускається з метою, щоб потім РФ застосувала свою авіацію по силам Антитерористичної операції (АТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-брифінгу сказав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він назвав фантазією інформацію, про те, що у бойовиків на Донбасі у наявності є СУ-25.

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"Це може вилитись у те, що РФ, не виключено, буде застосовувати бойову авіацію по силам АТО на Донбасі і це буде подаватись, що це ніби авіація терористів", - сказав він.

Тимчук також зазначив, що наразі спостерігається потік найманців на Донбас.

"На відміну від того, що було тиждень тому, вже є і зелені чоловічки - штатні військовослужбовці Збройних сил РФ", - сказав він, зазначивши, що точну кількість сказати не може.