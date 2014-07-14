Gazeta Wyborcza: білоруси воюють в Україні по обидві сторони конфлікту

Як пише польська Gazeta Wyborcza, у Волинській області громадяни Білорусі утворюють новий загін добровольців під назвою "Погоня". За словами заступника голови Волинської облради Ігоря Гузя, в загін вже вступили 60 бійців з сусідньої країни. "Це була ініціатива самих білорусів, які хочуть боротися з російською агресією. Перші бійці вже проходять військову підготовку", - написав Ігор Гузь на своїй сторінці в соцмережі, передає ТСН.uа.

Читайте такожБілорусь розширює повноваження силовиків на випадок воєнного стану

Видання нагадує, що білоруси і їх історичний біло-червоний прапор з самого початку був присутній на Майдані Незалежності під час революції. Один з перших загиблих на Майдані - Михайло Жизневский, був громадянином Білорусі.

Видання відзначає, що незважаючи на формування білоруського загону на стороні України у війні з терористами, це ще не означає, що всі білоруси масово підтримують Київ. "Коли мене питали про реакцію білорусів на події в Україні, я відповідав, що ми не на боці Москви. Але коли я повернувся додому, був неприємно здивований фактом, що більшість моїх співвітчизників "купилися" на російську пропаганду", - сказав польській газеті білоруський журналіст газети "Новий час" Дмитро Халко, який кілька місяців висвітлював події в Україні.

Gazeta Wyborcza зазначає, що білоруси воюють не тільки на стороні України, але і підтримують терористів. Видання нагадує, що нещодавно в мережі з'явилося відео з інтерв'ю 31-річної Наталії Красовської з білоруського міста Борисов, яка воює на стороні терористів. "Я втомилася від "віртуальної" підтримки. Слова "вбивця" я не боюся", - сказала терористка, додавши, що в рядах бойовиків вона є снайпером. Відео з Наталею Красовською показала більшість польських телеканалів.

Разом з тим, участю білорусів у бойових діях в Україні зацікавився КДБ Білорусі. При цьому співробітники спецслужб збираються взятися як за тих, хто воює на стороні терористів, так і за учасників загону "Погоня". У КДБ пояснюють, що участь в іноземних воєнізованих формуваннях загрожує громадянам Білорусі 7 роками в'язниці.

"Влада побоюється, що білоруси, які повернуться додому після закінчення війни в Україні, захочуть використовувати набутий бойовий досвід на батьківщині. Спецслужби хочуть запобігти цьому", - пояснив білоруський політолог аналітичного центру "Стратегія" Валерій Карбалевич.