Верховна Рада планує завтра звільнити трьох високопосадовців

Верховна Рада України планує завтра на пленарному засіданні розглянути питання про звільнення голів Антимонопольного комітету, Фонду державнгоо майна і Держкомтелерадіо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і комітетів ВР голова парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, це потрібно зробити, оскільки деякі особи, що очолюють ці відомства, одночасно були обрані народними депутатами (Олексій КОСТУСЄВ є головою АМК, Едуард ПРУТНІК – головою Держкомтелерадіо).

Крім того, А.ЯЦЕНЮК поінформував народних депутатів, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра має намір виступити перед парламентом зі щорічним посланням.

Він також наголосив на необхідності врегулювати два проблемних питання, зокрема, щодо проведення референдуму стосовно НАТО і питання, що стосується конфлікту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що парламент завтра має затвердити календарний план проведення другої сесії ВР 6-го скликання.

За його словами, на даний момент до порядку денного другої сесії вже включено 397 законопроектів.