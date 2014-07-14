Меркель після розмови з Путіним виступила за переговори Києва з терористами

Про це повідомила пресс-служба уряду Німеччини за підсумками зустрічі Меркель з російським президентом Володимиром Путіним у бразильському Ріо-де-Жанейро.

"Обоє зійшлися на думці, що якомога скоріше повинні бути проведені прямі переговори між українським урядом і сепаратистами у форматі відео-конференції", — сказано у повідомленні, передає Українська правда.

Читайте такожОлланд і Меркель готують чотиристоронню розмову за участю Порошенка і Путіна

В німецькому уряді уточнили, що ціллю таких перемовин повинне стати двостороннє припинення вогню. Важливою умовою для цього, підкреслюється у повідомленні, має стати дієвий контроль над україно-російським кордоном і взаємний обмін полоненими.

Також у повідомленні нагадується, що ще в четвер, 10 липня, Меркель і французький президент Франсуа Олланд у телефонній розмові з Путіним наголошували на необхідності докладання зусиль для припинення вогню в Україні, а також для проведення зустрічі між представниками України, Росії, ОБСЄ і сепаратистів.

"Для цього Росія повинна застосувати свої можливості впливу", — уточнює прес-служба німецького уряду.

У той же день Меркель розмовляла телефоном з президентом України Петром Порошенком і обоє, згідно з повідомленням, також погодилися з необхідністю термінових переговорів за участі всіх сторін.

При цьому німецький канцлер визнала дії Порошенка щодо сепаратистів легітимними, але закликала його враховувати виваженість цих заходів і захищати мирне населення.