Лук'янченко залишив Донецьк: каже, що не прийняв ультиматум "ДНР"

Донецький міський голова Олександр Лук'янченко не прийняв ультиматум, висунутий "владою" самопроголошеної Донецької народної республіки. Про це йдеться у відеозверненні до жителів міста, передає "ОстроВ".

"Від мене вимагали займатися не забезпеченням життя городян, а забезпеченням військових потреб ДНР, в тому числі, на шкоду мешканцям. Весь цей час я намагався налагодити діалог для мирного вирішення конфлікту. Однак, мені прямо заявили, що мирні ініціативи не цікавлять військових ДНР. Я не приймаю висунутий мені ультиматум", - сказав мер.

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Він зазначив, що залишається прихильником мирних переговорів.

"На жаль, моя позиція не дозволяє мені залишатися в Донецьку, так як мені прямо заявили, що в цьому випадку можливе моє фізичне усунення", - сказав Лук'янченко.

Мер Донецька знаходиться в Києві і має намір там відстоювати інтереси міста до зміни ситуації.

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"Я сподіваюся, що на час моєї відсутності військові сили ДНР залишать можливість міським службам підтримувати життєдіяльність міста", - сказав донецький градоначальник.

"Я був і залишаюся на постійному зв'язку з усіма підрозділами міського господарства і сподіваюся, що ми зможемо забезпечити його роботу. Я щиро жалкую, що не можу перебувати в місті і сподіваюся на швидке вирішення цього жахливого конфлікту", - сказав Лук'янченко.