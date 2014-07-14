Донецька міськрада пояснила жителям, як можна залишити місто

У повідомленні наголошується, що, якщо жителі міста «опинилися у складній життєвій ситуації і хочуть залишити місто», вони можуть звернутися на відповідні телефони «гарячої лінії» для отримання інформації щодо тимчасового переселення з Донецької області в інші регіони України, а також щодо усіх видів державної соціальної підтримки, зокрема, пенсій, допомоги, компенсацій тощо.

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У повідомленні також стверджується, що «залишити межі міста можна з залізничного вокзалу і автовокзалу Донецька». При цьому у числі міст, куди можуть виїхати жителі Донецька поїздом або автобусом, указується низка великих міст України, а також Севастополь і низка міст анексованого Росією Криму, Мінськ у Білорусії, у Росії - Ростов-на-Доні, Санкт-Петербург і Москва.

У повідомленні деталізовано, яким саме видом міського транспорту і яким маршрутом можна дістатися до залізничного вокзалу.

Міськрада акцентує, що громадяни мають не забути узяти з собою: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, свідоцтво про народження (своє і дітей), трудову книжку, свідоцтво про шлюб, санітарну книжку, водійське посвідчення, пенсійне посвідчення, студентський квиток, військовий квиток, медичну карту, документи на власність, документи про освіту. Рекомендовано також зробити копії вищезгаданих документів.

Також міськрада наводить номери телефонів служб координації і допомоги для переселенців у кожному регіоні України.

Крім того, у повідомленні міськради вказуються номери телефонів транзитних пунктів «для осіб, які залишають зону АТО» у Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передували військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Автономної Республіки Крим зі складу України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня проросійські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Через кордон з РФ поставляється військова техніка, озброєння і пропускаються бойовики.

У даний час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угруповань сепаратистів.