АН-26 могли збити з наземного комплексу "Панцир" або ракетою класу "повітря-повітря" - РНБО
17:39, 14 липня 2014Політика
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Постріл, який збив український транспортний АН-26 над територією Луганщини, було зроблено з сучасного наземного ракетно-гарматного комплексу «Панцир» або самонавідною ракетою Х-24 класу «Повітря-повітря» з російського літака, який міг бути піднятий у повітря з аеродрому Мілєрово.
РНБО розглядає дві версії атаки на український транспортник / скріншот youtube
Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, "виходячи з даних, переданих українськими льотчиками".
Нагадаємо, сьогодні приблизно о 12:30 було втрачено зв’язок з літаком Збройних сил України АН-26, який виконував завдання щодо повітряно-транспортного забезпечення активної фази Антитерористичної операції. Українські військові одразу почали пошуково-рятувальну операцію. Згодом члени цього екіпажу вийшли на зв’язок.
Пізніше в мережі з'явився відеозапис падіння літака. Також повідомлялося зі свідчень очевидців, що одного з членів екіпажу захопили в полон терористи.
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