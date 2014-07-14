АН-26 могли збити з наземного комплексу "Панцир" або ракетою класу "повітря-повітря" - РНБО

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний центр РНБО, "виходячи з даних, переданих українськими льотчиками".

Нагадаємо, сьогодні приблизно о 12:30 було втрачено зв’язок з літаком Збройних сил України АН-26, який виконував завдання щодо повітряно-транспортного забезпечення активної фази Антитерористичної операції. Українські військові одразу почали пошуково-рятувальну операцію. Згодом члени цього екіпажу вийшли на зв’язок.

Пізніше в мережі з'явився відеозапис падіння літака. Також повідомлялося зі свідчень очевидців, що одного з членів екіпажу захопили в полон терористи.