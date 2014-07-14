На Луганщині втрачено зв'язок з екіпажем літака Ан-26. Можливо, він був збитий терористами

Продовження: Опубліковано відео падіння збитого терористами українського літака

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"О 12.30 зник зв'язок з літаком ПС ЗС України Ан-26, який виконував завдання в рамках повітряно-транспортного забезпечення активної фази АТО. Причини зникнення зв'язку перевіряються", - йдеться в повідомленні.

Проводиться пошуково-рятувальна операція у визначеному районі Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, декілька годин тому очевидці повідомили про те, що в Луганській області, в Краснодонському районі сьогодні, 14 липня, близько 12.30, був збитий бойовиками український літак, льотчик катапультувався.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, «в Краснодоском районі, біля шахти «Східна» ДП «Краснодонвугілля») з лісосмуги терористами вівся обстріл з переносного зенітного ракетного комплексу ( ПЗРК), і в 12.30 український літак був збитий, льотчик катапультувався».