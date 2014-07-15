РФ стягнула війська за 10-12 км до українського кордону - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«РФ продовжує стягувати війська до державного кордону України. Відомо про передислокацію 35-ї окремої механізованої бригади, що постійно дислокується в Алтайському краї, до Брянської області. Вона розташувалася навпроти Чернігівського прикордонного загону на відстані 10-12 км», - заявив він.Читайте такожРосія не наважиться на відкрите вторгнення в Україну - екс-начальник Генштабу

«Також зафіксовано переміщення значної кількості військової техніки та особового складу підрозділів РФ навпроти Сумського та Луганського загонів», - додав Лисенко.