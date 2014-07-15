У Донецьку відключено всі українські телеканали
17:44, 15 липня 2014Політика
0 0
У Донецьку зупинено мовлення всіх українських телеканалів.
У Донецьку зупинено мовлення всіх українських каналів
Про це з посиланням на представника Інформаційного центру РНБО Андрія Лисенка пише видання "ОстроВ".
"У Донецьку, на жаль, відключені всі українські канали", - повідомив Лисенко.
Інформацію про ситуацію в Донецьку підтверджує журналіст телеканалу "Інтер" Роман Бочкала.
Між тим, Лисенко зазначив, що сьогодні у звільнених від терористів Слов'янську і Краматорську відновили мовлення два українських телеканали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter