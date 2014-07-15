У Донецьку відключено всі українські телеканали

17:44, 15 липня 2014
Політика
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У Донецьку зупинено мовлення всіх українських телеканалів.

В Донецке остановлено вещание всех украинских каналов

Про це з посиланням на представника Інформаційного центру РНБО Андрія Лисенка пише видання "ОстроВ".

"У Донецьку, на жаль, відключені всі українські канали", - повідомив Лисенко.

Інформацію про ситуацію в Донецьку підтверджує журналіст телеканалу "Інтер" Роман Бочкала.

публікаціяРомана Бочкали

Між тим, Лисенко зазначив, що сьогодні у звільнених від терористів Слов'янську і Краматорську відновили мовлення два українських телеканали.

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