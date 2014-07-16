Порошенко: "У нас народжується нова армія і нова країна"
У телефонній розмові Джозеф Байден запевнив Петра Порошенка в тому, що США налаштовані і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України,
Лідери більш ніж 10 країн висловили повне розуміння кроків, які здійснює Петро Порошенко, а також їх підтримку. Про це в ході телефонних консультацій із Віце-Президентом США зазначив Президент України, повідомляє прес-служба глави держави.
"У нас народжується нова армія і нова країна. Україна бореться за демократію, солідарність і свободу. Тому сьогодні підтримка надійних друзів є для нашої держави справжньою цінністю", - заявив Петро Порошенко.
Читайте такожПорошенко нагородив військовослужбовців, які відзначилися під час проведення АТО
Джозеф Байден запевнив Петра Порошенка в тому, що американський народ - на боці України. Сполучені Штати налаштовані і надалі рішуче підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України, а також будуть діяти наполегливо для формування солідарної позиції з Євросоюзом, зазначив Віце-Президент США.