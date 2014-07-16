Над Донецьком вночі літали літаки, а в місті чутні були перестрілки

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Аварійні бригади газової служби не можуть досі потрапити до місця пошкодження газопроводу, не пропускають озброєні представники ДНР.

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За непідтвердженою інформацією, військові перекрили запірний пристрій газопроводу, полум'я немає.

Нагадаємо, що подія сталася 15 липня в результаті обстрілу периметра аеропорту.

Станом на 9.00 в Донецьку тихо. На лінії вийшов весь рухомий склад громадського пасажирського транспорту.

Враховуючи складну обстановку, Донецька міська рада звернулася до керівників підприємств ресторанного господарства з проханням про припинення використання піротехнічних засобів під час проведення заходів.

Крім того. відповідно до статті 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" у нічний час з 22.00 до 8.00 у житлових кварталах і прибудинкових територіях забороняється використання звуковідтворювальної апаратури, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.