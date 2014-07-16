Мешканці Слов'янська заряджають мобільні від стовпа у центрі міста (фото)
12:59, 16 липня 2014Політика
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У зв'язку з руйнуванням інфраструктури Слов'янська та відсутністю електроенергії мешканці міста заряджають свої мобільні телефони біля спеціально обладнаного стовпа у центрі міста.
У Слов'янську залишаються проблеми з електроенергією / Фото УНІАН
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що місто Слов'янськ було звільнено від проросійських бойовиків і в місті почалося відновлення нормального життєзабезпечення. Зокрема, було організовано підвезення води та їжі, частково відновлено енерго- та водопостачання.
Так, 7 липня Президент України заявив, що у місті відновили подачу електроенергії за "тимчасовою схемою", а вчора речник РНБО Андрій Лисенко заявив, що в семи мікрорайонах Слов’янська з 13 відновлено електропостачання, у двох – водопостачання.
Під час бойових дій було серйозно пошкоджено Слов'янську ТЕС, на відновлення якої, за оцінкою профільного міністерства, потрібно не менше 400 мільйонів гривень.
У Слов'янську залишаються проблеми з електроенергією / Фото УНІАН
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