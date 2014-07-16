Мешканці Слов'янська заряджають мобільні від стовпа у центрі міста (фото)

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Нагадаємо, 6 липня повідомлялося, що місто Слов'янськ було звільнено від проросійських бойовиків і в місті почалося відновлення нормального життєзабезпечення. Зокрема, було організовано підвезення води та їжі, частково відновлено енерго- та водопостачання.

Так, 7 липня Президент України заявив, що у місті відновили подачу електроенергії за "тимчасовою схемою", а вчора речник РНБО Андрій Лисенко заявив, що в семи мікрорайонах Слов’янська з 13 відновлено електропостачання, у двох – водопостачання.

Під час бойових дій було серйозно пошкоджено Слов'янську ТЕС, на відновлення якої, за оцінкою профільного міністерства, потрібно не менше 400 мільйонів гривень.