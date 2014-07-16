У Києві СБУ затримала особу, яка повідомила про "замінування" "5 каналу"

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, 15 липня на телефон спецлінії «102» надійшло анонімне повідомлення з телефону одного з українських операторів мобільного зв’язку про замінування ТРК «5-й канал».

На місце події у Подільському районі столиці виїхали співробітники СБУ, МВС та вибухо-технічна група пошуку та знешкодження вибухових пристроїв Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в м. Києві.

Правоохоронці евакуювали працівників телерадіокомпанії, оглянули будівлі каналу та прилеглі до них територій, утім вибухових пристроїв та речовин не виявили.

Читайте також"5 каналу" відновив мовлення, вибухівки в офісах не знайденоТого ж дня співробітники Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області встановили та затримали особу, яка здійснила неправдиве анонімне повідомлення. Ним виявився 31-річний громадянин України, уродженець м. Києва, що проживає у Святошинському районі столиці.

Читайте такожМіліція отримала повідомлення про замінування ТРЦ "Атмосфера" у КиєвіВідповідно до вимог чинного законодавства, зловмисника доставлено до Подільського райуправління міліції та розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

За вчинене правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.